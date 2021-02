ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡിനെതിരെ മൂന്നാം ഘട്ട വാക്‌സിനേഷന്‍ മാര്‍ച്ചില്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹര്‍ഷവര്‍ധന്‍. ലോക്‌സഭയില്‍ അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം. 50 വയസ്സിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളതും ഗുരുതര രോഗങ്ങളാല്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുമായ 27 കോടി പേര്‍ക്ക് വാക്‌സിന്‍ നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 5 കോടി ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഇതിനോടകം വാക്‌സിന്‍ നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു. മുന്‍നിര ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കുള്ള വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ഈ ആഴ്ച ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ലോക്‌സഭയിലെ ചോദ്യോത്തരവേളയില്‍ വാക്‌സിന്‍ വിതരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുകയായിരുന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രി.

രാജ്യത്തെ വാക്‌സിനേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ധനമന്ത്രി 35000 കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയത്. ആവശ്യമെങ്കില്‍ അത് വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ കോവിഷീല്‍ഡ് വാക്‌സിനും കോവാക്‌സിനുമാണ് അടിയന്തിര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ 7 പുതിയ വാക്‌സിന്‍ കൂടി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണുള്ളത്. ഇതില്‍ മൂന്നെണ്ണം ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും ഹര്‍ഷവര്‍ധന്‍ സഭയെ അറിയിച്ചു.

വാക്‌സിന്‍ ആവശ്യവുമായി 22 രാജ്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15 രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇതിനോടകം വാക്‌സിന്‍ നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു. 56 ലക്ഷം ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ സഹായമായും 5 ലക്ഷം ഡോസ് കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തിലും നല്‍കിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: 3rd phase of Covid vaccination likely to begin in March, to cover people above 50