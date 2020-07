ന്യൂഡല്‍ഹി: ഓള്‍ ഇന്ത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സില്‍ കോവിഡ് 19 ചികിത്സയിലായിരുന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ആശുപത്രിയുടെ നാലാംനിലയില്‍ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ദൈനിക് ഭാസ്‌കര്‍ ദിനപ്പത്രത്തില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന തരുണ്‍ സിസോദിയ (37) ആണ് മരിച്ചത്.

തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമണിയോടെയാണ് സംഭവം. തന്റെ മുറിയില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓടിയ തരുണ്‍ നാലാംനിലയിലെ ജനലിലൂടെ താഴേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അദ്ദേഹത്തെ ഉടന്‍ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന തരുണ്‍ സുഖംപ്രാപിച്ചുവരികയായിരുന്നുവെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചു. ഇന്ന് ഐസിയുവില്‍ നിന്ന് ജനറല്‍ വാര്‍ഡിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് ആത്മഹത്യ.

മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ കടുത്ത മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദം അനുഭവിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.. മനോരോഗവിദഗ്ധനെ കണ്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം മരുന്ന് കഴിച്ചിരുന്നതായും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചു.

കഠിനമായ മാനസിക സംഘര്‍ഷത്തിലൂടെയാണ് തരുണ്‍ കടന്നുപോയിരുന്നതെന്ന് സുഹൃത്തക്കള്‍ പറഞ്ഞു.കോവിഡ് പോസിറ്റീവായതിനെ തുടര്‍ന്ന് പരിഭ്രാന്തനായി സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും വിഷാദ സന്ദേശങ്ങള്‍ അയച്ചിരുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ലോക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നതായും സുഹൃത്തുക്കള്‍ പറയുന്നു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

