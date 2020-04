ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് തൊള്ളായിരത്തിനടുത്ത് പുതിയ കേസുകള്‍. കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് 24 മണിക്കൂറിനിടയില്‍ രാജ്യത്ത് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വലിയ വര്‍ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

896 പുതിയ കേസുകളാണ് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടയില്‍ രാജ്യത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. 37 പേര്‍ മരിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിന്നാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 25 പേരാണ് മരിച്ചത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ മൂന്നും ഗുജറാത്തില്‍ ഒരാളും മരിച്ചു.

രാജ്യത്തെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 6761 ആയി ഉയര്‍ന്നു. നിലവില്‍ 6039 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ 576 പേര്‍ രോഗമുക്തരായെന്നും 206 പേര്‍ മരണപ്പെട്ടതായും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ- കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗര്‍വാള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് 19ന്റെ സാമൂഹിക വ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും ജാഗ്രതയോടെയും കരുതലോടെയും ഇരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ലവ് അഗര്‍വാള്‍ പറഞ്ഞു.

37 deaths, 896 new cases in last 24 hours, the sharpest ever increase in cases; India's total number of #Coronavirus positive cases rises to 6761 (including 6039 active cases, 516 cured/discharged/migrated and 206 deaths): Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/HbQKf5BMPt