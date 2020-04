മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഇതുവരെ കോവിഡ് -19 സ്ഥിരീകരിച്ചത് 37 പോലീസുകാര്‍ക്ക്. ഇവര്‍ക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്കിടയില്‍ കൊറോണ രോഗികളുമായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. ഇവരില്‍ അധികവും മുംബൈയില്‍ നിന്നുള്ളവരാണെന്നുമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നതിനുശേഷം, ആളുകള്‍ ഉത്തരവുകള്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ പോലീസ് മുഴുവന്‍ സമയവും പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്. തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളിലും കോവിഡ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിലും അവര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തില്‍ ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ രോഗബാധിതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട് '- ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.

ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നിരോധന ഉത്തരവുകള്‍ ലംഘിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയവര്‍ക്കെതിരെ 52,625 കേസുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ 10,729 പേരെ ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: 37 cops in Maharashtra test positive for coronavirus since outbreak