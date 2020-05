ന്യൂഡല്‍ഹി: 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് 3604 കൊറോണ പോസിറ്റീവ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 70756 ആയി ഉയര്‍ന്നു. ഇതില്‍ 46008 പേര്‍ ചികിത്സയില്‍ തുടരുമ്പോള്‍ 22454 പേര്‍ രോഗവിമുക്തരായി.

24 മണിക്കൂറിനിടെ 87 പേര്‍ക്കാണ് കൊറോണ മൂലം ജീവന്‍ രക്ഷപ്പെട്ടത്.

ഇതുവരെ രാജ്യത്ത് കൊറോണ മൂലം 2293 പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മൂന്നാം ഘട്ട ലോക്ക് ഡൗണ്‍ അവസാനിക്കാന്‍ ദിവസങ്ങള്‍ ശേഷിക്കുമ്പോഴും രാജ്യത്തെ കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുന്നത് ആശങ്കയുയര്‍ത്തുന്നു.

3604 CoronaVirus cases in the last 24 hours