ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 3320 പുതിയ കൊറോണ പോസറ്റീവ് കേസുകള്‍. 95 പേര്‍ മരിച്ചു. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് 19 രോഗികളുടെ എണ്ണം 59,662 ആയി ഉയര്‍ന്നു. ഇതില്‍ 39,834 പേരാണ് ഇപ്പോള്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 1981 പേരാണ് ഇന്ത്യയില്‍ രോഗബാധയെ തുടര്‍ന്ന് മരിച്ചത്.

രാജ്യത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ചെയ്ത കോവിഡ് കേസുകളില്‍ 60 ശതമാനവും എട്ടുനഗരങ്ങളില്‍നിന്നുള്ളതാണ്. മുംബൈ, ഡല്‍ഹി, അഹമ്മദാബാദ്, പുണെ, താനെ, ഇന്ദോര്‍, ചെന്നൈ, ജയ്പുര്‍ നഗരങ്ങളിലാണ് കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് രോഗം റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തത്. മുംബൈ, ഡല്‍ഹി, അഹമ്മദാബാദ് എന്നീ നഗരങ്ങളിലാണ് 42 ശതമാനം കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. രോഗപ്രതിരോധത്തിനുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കുകയാണെങ്കില്‍ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍വര്‍ധനയുണ്ടാകില്ല. സാമൂഹികാകലം, ശുചിത്വം തുടങ്ങി എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുകയാണെങ്കില്‍ രോഗവ്യാപനം പാരമ്യത്തിലെത്തില്ല. നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ രോഗികളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗര്‍വാള്‍ പറഞ്ഞു

3320 more #COVID19 cases & 95 deaths reported in last 24 hours. Total number of cases in India rises to 59662, including 39834 active cases, 17847 cured/discharged/migrated, and 1981 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/y9VX5xLu3l