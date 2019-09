ന്യൂഡല്‍ഹി: വ്യാജപാസ്‌പോര്‍ട്ടുമായി എത്തി ആള്‍മാറാട്ടം നടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച യുവാവിനെ ഡല്‍ഹി വിമാനത്താവളത്തില്‍ പിടികൂടി. മുടിയും താടിയും നരച്ച വൃദ്ധനെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയില്‍ കണ്ണടയും ധരിച്ചെത്തിയ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ യുവാവിനെ സി.ഐ.എസ്.എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

അഹമ്മദാബാദ് സ്വദേശിയായ ജയേഷ് പട്ടേല്‍ (32) എന്ന യുവാവാണ് തലമുടിയും താടിയുമെല്ലാം നിറം ചെയ്ത് വീല്‍ചെയറില്‍ ന്യൂയോര്‍ക്കിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കായി ഡല്‍ഹി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത്.

81 വയസുള്ള അമരിക് സിങ് എന്നയാളുടെ പേരിലുള്ള പാസ്‌പോര്‍ട്ടുമായാണ് യുവാവ് യാത്രയ്ക്കായി വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിയത്.

വിമാനത്താവളത്തിലെ സുരക്ഷാപരിശോധനക്കിടെ വീല്‍ ചെയറില്‍ നിന്ന് എഴുന്നേല്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാതെ പരിഭ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് സംശയം തോന്നിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് തട്ടിപ്പ് വ്യക്തമായത്.

വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ഇയാള്‍ ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ വൃദ്ധനെന്ന് തോന്നിച്ചെങ്കിലും ശരീരഘടന യുവാവിന്റേത് പോലെയായിരുന്നു. പ്രായം മറച്ചുവെക്കാനായി പവര്‍ ഇല്ലാത്ത കണ്ണടയും ധരിച്ചിരുന്നു. ആള്‍മാറാട്ടം നടത്തിയതായി തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇയാളെ ഇമിഗ്രേഷന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് കൈമാറി.

അതേസമയം എന്തിനാണ് ഇയാൾ വേഷം മാറി വ്യാജപാസ്പോർട്ടുമായി എത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

