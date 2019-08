ന്യൂഡല്‍ഹി: ബജറ്റ് സമ്മേളനകാലയളവില്‍ 35 ദിവസത്തെ സിറ്റിങ്ങുകളിലായി രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയത് 32 ബില്ലുകള്‍. 17 വര്‍ഷത്തെ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് ഒരു സമ്മേളനകാലയളവില്‍ ഇത്രയേറെ ബില്ലുകള്‍ രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കുന്നതെന്ന് ചെയര്‍മാന്‍ എം.വെങ്കയ്യ നായിഡു പറഞ്ഞു.

നരേന്ദ്രമോദി സര്‍ക്കാരിന് രാജ്യസഭയില്‍ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതിരുന്നിട്ടും ഇത്രയേറെ ബില്ലുകള്‍ പാസ്സാക്കി എന്ന കാര്യവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയര്‍ഹിക്കുന്നു.

മുത്തലാഖ് ബില്‍, എന്‍.ഐ.എ ഭേദഗതി ബില്‍, വിവരാവകാശ നിയമ ഭേദഗതി ബില്‍, മെഡിക്കല്‍ കമ്മീഷന്‍ ബില്‍ മുതല്‍ ജമ്മു കശ്മീര്‍ പുനസംഘടനാ ബില്‍ വരെ രാഷ്ട്രീയപ്രാധാന്യമുള്ളതും വിവാദമുണ്ടാക്കിയതുമായ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ ഈ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തില്‍ പാസ്സായി.

2014 ജൂണ്‍ മുതല്‍ ഇതുവരെ 18 സമ്മേളനങ്ങളിലായി 329 സിറ്റിങ്ങുകളാണ് ഉണ്ടായത്. ആകെ പാസ്സായത് 154 ബില്ലുകളാണ്.

അന്തരിച്ച മുന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സുഷമാ സ്വരാജിന് ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ചശേഷം ബുധനാഴ്ച രാജ്യസഭ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു.

Content highlights: Rajya Sabha Chairman, M Venkaiah Naidu: 32 bills were passed in 35 sittings. This session is the best in the last 17 years.