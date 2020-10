ന്യൂഡൽഹി: ഫെബ്രുവരിയാകുന്നതോടെ ഇന്ത്യയിലെ 130 കോടി ജനങ്ങളിൽ പകുതി പേരും കോവിഡ് 19 ബാധിതരാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതിയിലെ അംഗം. ഇത് കോവിഡ് വ്യാപനം മന്ദഗതിയിലാകുന്നതിന് സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ 7.55ദശലക്ഷം പേർക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ജനസംഖ്യയുടെ 14 ശതമാനം പേർ രോഗബാധിതരായെന്നാണ് സെറോളജിക്കൽ സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ സെറോളജിക്കൽ സർവേ കൃത്യമായിരിക്കണമെന്നില്ലെന്ന് മണീന്ദ്ര അഗർവാൾ പറയുന്നു. 'ഇതുവരെ 30 ശതമാനത്തോളം ഇന്ത്യക്കാർ കോവിഡ് 19 ബാധിതരായി. ഫെബ്രുവരിയോടെ ഇത് അമ്പതുശതമാനത്തിലെത്തിയേക്കാം.' കാൺപുരിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ടെക്നോളജിയിലെ പ്രൊഫസറായ മണീന്ദ്ര അഗർവാൾ റോയിട്ടേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബർ മധ്യത്തിലുണ്ടായ മൂർധന്യാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം നിലവിൽ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ കുറയുന്നതായാണ് റോയിട്ടേഴ്സ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

വൈറോളജിസ്റ്റുകളും ശാസ്ത്രജ്ഞരും മറ്റു വിദഗ്ധരും അടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റി ഞായറാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് ഗണിതശാസ്ത്ര മാതൃകയെ ആശ്രയിച്ചുളളതാണ്. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത കേസുകളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പുതിയ മാതൃകയാണ് കമ്മിറ്റി സ്വീകരിച്ചത്. രോഗബാധയുണ്ടായവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടവർ, അല്ലാത്തവർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു കാറ്റഗറികളാക്കി അവർ തിരിച്ചു. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കലും മാസ്ക് ധാരണവും ഉൾപ്പടെയുളള മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റമാസം കൊണ്ടുതന്നെ 2.6.ദശലക്ഷം വർധിക്കാൻ ഇടയുണ്ടെന്നും കമ്മിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.

ദുർഗപൂജ, ദീപാവലി തുടങ്ങിയ ആഘോഷങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നതിനാൽ രോഗബാധ ഉയരാനുളള സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചും വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.

