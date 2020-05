ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് 19നെ ചെറുക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയില്‍ ഗവേഷണം ശക്തമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ മുഖ്യ ശാസ്‌ത്രോപദേഷ്ടാവ് കെ. വിജയരാഘവന്‍. കോവിഡ് എതിരായ വാക്‌സിന്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് 30ഓളം സംഘങ്ങള്‍ ഗവേഷണത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വ്യാവസായിക മേഖലയിലുള്ള ഗവേഷകര്‍ മുതല്‍ അക്കാദമിക മേഖലയില്‍ വ്യക്തിഗതമായി ഗവേഷണത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നവര്‍ വരെ കോവിഡിനെതിരായ വാക്‌സിന്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഗവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതില്‍ 20ഓളം സംഘങ്ങളുടെ ഗവേഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വളരെ പുരോഗതി കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിജയരാഘവന്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

കോവിഡിന് എതിരായ പുതിയ മരുന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നത് വളരെ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. സാധാരണഗതിയില്‍ വാക്‌സിന്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിന് 10 വര്‍ഷം വരെ വേണ്ടിവരാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ വാക്‌സിന്‍ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ലോകത്ത് ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങളുടെയെല്ലാം ലക്ഷ്യം. കൗണ്‍സില്‍ ഫോര്‍ ടെക്‌നിക്കല്‍ എജ്യുക്കേഷനും സിഎസ്‌ഐആറും ചേര്‍ന്ന് കോവിഡിനെതിരായ മരുന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഗവേഷണ ഹാക്കത്തോണ്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വാക്‌സിനും മരുന്നും കണ്ടെത്തിയാല്‍ മാത്രമേ കൊറോണയ്‌ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ നാം വിജയിക്കൂ എന്ന് നീതി ആയോഗ് അംഗം വി.കെ പോള്‍ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ശാസ്ത്ര, സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളും മരുന്ന് വ്യവസായവും വളരെ ശക്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: 30 groups in India trying to develop coronavirus vaccines, Covid 19, coronavirus