ശ്രീനഗര്‍: നിയന്ത്രണ രേഖയില്‍ വെടി നിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ പോസ്റ്റുകള്‍ക്ക് നേരെ പാക് സൈന്യത്തിന്റെ വെടിവെപ്പ്. ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം നടത്തിയ തിരിച്ചടിയില്‍ മൂന്ന് പാക് സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഉറി, രജൗറി മേഖലകളിലായിരുന്നു പാക് സൈന്യത്തിന്റെ വെടിവെപ്പുണ്ടായത്.

നായിക് തന്‍വീര്‍, ലാന്‍സ് നായിക് തൈമൂര്‍, സിപോയ് റംസാന്‍ എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട പാക് സൈനികര്‍.

അതേ സമയം വെടിവെപ്പില്‍ അഞ്ച് ഇന്ത്യന്‍ സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നും നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റെന്നുമുള്ള പാകിസ്താന്റെ അവകാശവാദം ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം നിഷേധിച്ചു.

ജമ്മുകശ്മീരിനുള്ള പ്രത്യേക പദവി എടുത്ത് കളഞ്ഞ ഇന്ത്യന്‍ നടപടിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് പാകിസ്താന്‍ ഇന്ന് കരിദിനം ആചരിക്കുകയാണ്.

