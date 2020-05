മഹോബ (യു.പി.): ലോക്ക്ഡൗണില്‍ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ പലായനത്തിനിടെ റോഡപകടത്തില്‍ വീണ്ടും മരണം. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മഹോബയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തില്‍ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളായ മൂന്ന് സ്ത്രീകള്‍ മരിച്ചു. 12 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു.

ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് കിഴക്കന്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന തൊഴിലാളികളാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. ഝാന്‍സി-മിര്‍സാപുര്‍ ഹൈവേയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് അപകടം. ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ട്രക്കിന്റെ ടയര്‍ പൊട്ടുകയും നിയന്ത്രണംവിട്ട് മറിയുകയുമായിരുന്നു.

ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് 17 അംഗ സംഘമാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലേയ്ക്ക് കാല്‍നടയായി യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് ഇവര്‍ ട്രക്കില്‍ കയറിയത്.

Content Highlights: 3 Migrant Women Killed, Over 12 Injured As Truck Overturns In UP