ശ്രീനഗര്‍: കശ്മീരിലെ മുജുഗുണ്ഡില്‍ ഞായറാഴ്ചയുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ സുരക്ഷാസേന മൂന്നു ഭീകരരെ വധിച്ചു. വെടിവെപ്പിനിടെ അഞ്ച് സുരക്ഷാസേനാംഗങ്ങള്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു.

കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരര്‍ ലഷ്‌കര്‍ ഇ തോയ്ബയിലെ അംഗങ്ങളാണെന്നാണ് ആദ്യവിവരം. ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ആയുധങ്ങള്‍ കണ്ടെടുത്തതായി എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

#JammuAndKashmir: Three terrorists have been neutralied in Mujgund encounter in Srinagar. 5 security personnel have been injured. Weapons and other warlike stores have been recovered. Search operation is underway. (visuals deferred by unspecified time). pic.twitter.com/m3qC862ZGv

മൂന്നു ഭീകരരെ വധിച്ചതായും ആയുധങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുത്തതായും ജമ്മു കശ്മീര്‍ പോലീസ് അറിയിച്ചു.

ശനിയാഴ്ച ആരംഭിച്ച ഏറ്റുമുട്ടല്‍ ഞായറാഴ്ചയാണ് അവസാനിച്ചത്. അതിനിടെ, സംഘര്‍ഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് മൊബൈല്‍- ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്.

Encounter between terrorists & security forces underway in Mujgund, 5 security personnel have been injured. Mobile internet services have been suspended in Srinagar following the encounter which is underway there since y'day #JammuAndKashmir (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/UvjGjDRj8V — ANI (@ANI) 9 December 2018

ഭീകരര്‍ക്കുവേണ്ടി പോലീസും സുരക്ഷാസേനയും സംയുക്തമായി തിരച്ചില്‍ തുടരുന്നതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. തിരച്ചിലിനിടെ ഒളിവിലുണ്ടായിരുന്ന ചില ഭീകരര്‍ക്കു നേരെ നിറയൊഴിച്ചതായും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights:3 Lashkar-e-Toiba terrorists killed in Mujgund encounter in J&K, 5 jawans injured