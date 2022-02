മുംബൈ: മുംബൈയിലെ മൂന്ന് ശതമാനം വിവാഹമോചനങ്ങള്‍ക്കും കാരണം നഗരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കാണെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്​നാവിസിന്റെ ഭാര്യ അമൃത ഫഡ്​നാവിസ്. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കാരണം പല ഭര്‍ത്താക്കന്മാര്‍ക്കും വീടുകളില്‍ സമയം ചെലവഴിക്കാന്‍ ലഭിക്കുന്നില്ല, ഇത് വിവാഹമോചനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോടായിരുന്നു അമൃത ഫഡ്​നാവിസിന്റെ വിചിത്രമായ അഭിപ്രായപ്രകടനം.

'ഞാന്‍ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന കാര്യം മറക്കൂ. ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഗതാഗതക്കുരുക്കുകളും റോഡുകളിലെ കുഴികളും ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുവെന്നും ഞാന്‍ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

#WATCH: BJP leader Devendra Fadnavis' wife Amruta Fadnavis says, "I'm saying this as common citizen. Once I go out I see several issues incl potholes,traffic. Due to traffic,people are unable to give time to their families & 3% divorces in Mumbai are happening due to it." (04.02) pic.twitter.com/p5Nne5gaV5