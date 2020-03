ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് 19 ന് കാരണമാകുന്ന മൂന്നുതരം കൊറോണ വൈറസ് ഇന്ത്യയില്‍ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച് (ഐ.സി.എം.ആർ). ഇത് വാക്‌സിന്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്നും ഐസിഎംആര്‍ വക്താവ് അറിയിച്ചു.

'ഞങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമായി വിവരമനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയില്‍ വൈറസ് വ്യാപനം ആരംഭിച്ചതുമുതല്‍ മൂന്നുതരത്തിലുള്ള വൈറസ് ഇവിടെ വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ഇവ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് കോവിഡ് 19 വൈറസിനെതിരായ വാക്‌സിന്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെ ബാധിച്ചേക്കാം.'

രാജ്യത്തെ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചതായും ഐസിഎംആര്‍ വക്താവ് അറിയിച്ചു. 'എവിടെ കേസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്താലും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടാണ്.' കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവ് കേസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്താല്‍ ഉടന്‍ സമ്പര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെട്ടെവരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലേക്കാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നിലവില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: 3 different viruses from different countries circulating in India: ICMR