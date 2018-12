ബെംഗളൂരു: നോര്‍ത്ത് കര്‍ണാടകയിലെ ബാഗല്‍ക്കോട്ടിലെ മദ്യനിര്‍മാണ ശാലയിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയില്‍ മൂന്ന് മരണം. നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിറ്റുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്.

നിറാനി ഷുഗര്‍സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്. മുന്‍ കര്‍ണാടക മന്ത്രിയായ മുരുകേശ് നീറാനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുളളതാണ് ഈ മദ്യനിര്‍മാണ ശാല. ജീവനക്കാരുടെ മരണത്തില്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ് യെദ്യൂരപ്പ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

Visuals from Nirani sugars in Mudhol, Bagalkot where 6 people died and 5 were critically injured in a boiler blast earlier today. pic.twitter.com/PlzlwjCvkd — ANI (@ANI) December 16, 2018