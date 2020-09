ശ്രീനഗർ: ശ്രീനഗറിൽ അഭിഭാഷകനെ വീടിനുള്ളിൽ വെടിയേറ്റുമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. തീവ്രവാദി ആക്രമണം സംശയിക്കുന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. വെടിയുതിർത്തതിന് പിന്നാലെ അക്രമികള്‍ ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു. ബാബറിനെ ഉടൻ ശ്രീനഗറിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ വെടിയേറ്റുമരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് ബാബർ ഖദ്രി. ബൂപിന്ദർ സിങ് എന്നയാള്‍ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയിൽ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതും തീവ്രവാദി ആക്രമണമാണെന്നാണ് പോലീസ് ഭാഷ്യം.

മരണപ്പെട്ട അഭിഭാഷകനായ ബാബർ ഖദ്രി ടെലിവിഷൻചാനലുകളിലെ ചർച്ചകളിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. പത്രങ്ങളില്‍ സ്ഥിരമായി ലേഖനങ്ങള്‍ എഴുതുമായിരുന്നു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബാബർ തനിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന വ്യാജപ്രചരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. തനിക്കെതിരെ ആരോപണമുന്നയിച്ച ആൾക്കെതിരെ പോലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ബാബർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഷാ നാസിർ എന്നയാളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശം തന്റെ ജീവന് ഭീഷണിയാണെന്നും ബാബർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

സംഭവത്തിൽ പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

Content Highlights:3 Days After SOS Tweet To Police Jammu Kashmir Lawyer Shot Dead At Home