അലിഗഡ്: രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മ ഗാന്ധിയുടെ 71-ാം രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനത്തില്‍ ഗാന്ധിവധം പുനരാവിഷ്‌കരിച്ച ഹിന്ദു മഹാസഭാ നേതാക്കളായ മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിമൂന്ന് പേര്‍ക്കെതിരേ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയം സംഭവത്തിലെ മുഖ്യപ്രതി പൂജ ശകുന്‍ പാണ്ഡേ ഒളിവിലാണ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ദേശീയ സെക്രട്ടറി പൂജ ശകുന്‍ പാണ്ഡേ ഗാന്ധിവധം പുനരാവിഷ്‌കരിക്കുന്ന വീഡിയോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധമുയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവർക്കെതിരേ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

അതേ സമയം ഗാന്ധിവധം പുനരാവിഷ്‌കരിച്ച സംഭവം ഗൗരവമായി കാണുന്നൂവെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരേയും എത്രയും വേഗം പിടികൂടുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനം ഹിന്ദു മഹാസഭ ശൗര്യ ദിവസ് ആയാണ് ആചരിക്കുന്നത്. അന്നേദിവസം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ മധുരം വിതരണം ചെയ്യുകയും ഗോഡ്സെ പ്രതിമയില്‍ മാല അണിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പതിവാണ്. എന്നാല്‍ അതോടൊപ്പം ഹിന്ദുമഹാസഭ ഇനി മുതല്‍ ഈ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഗാന്ധിവധം പുനരാവിഷ്‌കരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പൂജ ശകുന്‍ പാണ്ഡെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിരൂപത്തിലേക്ക് കളിത്തോക്കുപയോഗിച്ച് വെടിവെക്കുകയും തുടര്‍ന്ന് വെടിയേറ്റ് ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിരൂപത്തില്‍ നിന്ന് രക്തം വരുന്നുവെന്ന രീതിയില്‍ ചുവന്ന ചായം താഴേക്ക് ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രചരിച്ച ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമായിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം ഗാന്ധിയെ വധിച്ച നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെയുടെ പ്രതിമയില്‍ പൂജ ശകുന്‍ പാണ്ഡെ മാല അണിയിക്കുകയും പിന്നാലെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കൊപ്പം മധുരം പങ്കിട്ടുമാണ് ഗാന്ധിവധം ആഘോഷിച്ചത്.

എന്നാൽ ഹിന്ദു മഹാ സഭയുടെ ഈ പ്രവർത്തിക്കെതിരേ രാജ്യ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.

