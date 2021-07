ന്യൂ ഡല്‍ഹി: ഉപയോഗിക്കാത്ത മൂന്ന് കോടിയില്‍പ്പരം ഡോസ് വാക്‌സിനുകള്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പക്കല്‍ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങളുടെയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെയും കൈയ്യിലുള്ള വാക്സിനുകളുടെ ആകെ കണക്കാണിത്.

45.37 കോടിയിലധികം ഡോസുകള്‍ ഇതുവരെ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു. 11,79,010 ഡോസുകള്‍ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാഴായിപ്പോയതടക്കം മൊത്തം 42,08,32,021 ഡോസ് വാക്‌സിനുകളാണ് ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചതെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ദേശീയ വാക്‌സിനേഷന്‍ യജ്ഞത്തിന്റെ പുതിയ ഘട്ടം ജൂണ്‍ 21നാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ രാജ്യത്ത് ഉദ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വാക്‌സിന്റെ 75 ശതമാനവും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വാങ്ങുകയും സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങള്‍ക്കും വിതരണം ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്.

