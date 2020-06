ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇന്ന് മൂവായിരം പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ഡല്‍ഹിയിലെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 59,746 ആയി. ഇന്ന് കോവിഡ്-19 മൂലം 63 പേര്‍ മരിച്ചു. ഇതോടെ ഡല്‍ഹിയില്‍ കോവിഡ് മൂലം ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 2,175 ആയി. ഇതുവരെ 33,013 പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത്.

Delhi reports 3000 new cases, taking the total number of cases to 59,746. Death toll rises to 2175 after 63 deaths were reported today. Number of recoveries till date stands at 33,013. pic.twitter.com/enDv44Ntx8