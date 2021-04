ബെംഗളൂരു: പ്രതിദിനരോഗികളുടെ എണ്ണം തുടര്‍ച്ചയായി വര്‍ധിക്കുന്നതിനിടെ ബെംഗളൂരു നഗരത്തില്‍ കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ച മൂവായിരത്തോളം പേരെ കണ്ടെത്താനാവാതെ കുഴങ്ങി അധികൃതര്‍. ഇവരുടെ മൊബൈല്‍ഫോണുകള്‍ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത നിലയിലാണ്. 'മുങ്ങിയ' രോഗികളെ തിരഞ്ഞു പിടിക്കാനുള്ള ചുമതല കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍ പോലീസിനെ ഏല്‍പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്ത് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ നിരുത്തരവാദിത്തപരമായ പ്രവൃത്തി മൂലമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രോഗവ്യാപനം വര്‍ധിക്കാനിടയാക്കുന്നതെന്ന് സംസ്ഥാന റവന്യൂ മന്ത്രി ആര്‍ അശോക്‌ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ബുധനാഴ്ച 39,047 പേര്‍ക്കാണ് കര്‍ണാടകയില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 229 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

കാണാതായവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ പോലീസിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതായി അശോക്‌ അറിയിച്ചു. 'കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ ആളുകള്‍ മുങ്ങുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലമായി തുടരുന്നതാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടര്‍ കെ സുധാകര്‍ പറഞ്ഞു. ജനങ്ങള്‍ക്ക് സൗജന്യമായാണ് മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നത്, തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം രോഗവ്യാപനം കുറയ്ക്കാന്‍ ഇതു വഴി സാധിക്കും. പക്ഷെ അവര്‍ ഫോണുകള്‍ ഓഫാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്'. സുധാകര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'ഗുരുതരാവസ്ഥയിലെത്തിയ ശേഷമാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും ആശുപത്രികള്‍ തേടി വരുന്നത്. തീവ്രപരിചരണവിഭാഗങ്ങളില്‍ ആ സമയത്ത് കിടക്കകള്‍ ലഭ്യമാകണമെന്നില്ല. അതാണ് ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നത്. ഫോണുകള്‍ ഓഫായ കാരണം അത്തരക്കാരെ കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല, പലരും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുന്നതായാണ് സൂചന. ഇത് സാഹചര്യം കൂടുതല്‍ വഷളാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്'. സുധാകര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

രോഗവ്യാപനം വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ അനാവശ്യ സഞ്ചാരം ഒഴിവാക്കാന്‍ പതിനാല് ദിവസത്തെ ലോക്ഡൗണും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രില്‍ 27 ന് രാത്രി ഒമ്പത് മുതലാണ് ലോക് ഡൗണ്‍ നിലവില്‍ വന്നത്. കോവിഡിനെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിനോട് സഹകരിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യെഡ്യൂരപ്പ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Content Highlights: 3,000 Covid-19 infected go 'missing' in Bengaluru police to launch search