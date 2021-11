മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗഡ്ചിരോലി ജില്ലയില്‍ പോലീസും മാവോവാദികളും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടി. 26 മാവോവാദികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി പോലീസ് സ്ഥരീകരിച്ചു. വനമേഖലയില്‍ നിന്ന് 26 മാവോവാദികളുടെ മൃതശരീരം കണ്ടെടുത്തതായി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി അങ്കിത് ഗോയല്‍ പറഞ്ഞു.

ഇന്ന് രാവിലെ സി-60 പോലീസ് കമാവന്‍ഡോ വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടല്‍ ഉണ്ടായതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രധാന നേതാക്കളില്‍ ഒരാള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വരുന്ന വിവരം.

ഛത്തീസ്ഗഡുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഏറ്റുമുട്ടല്‍ നടന്നത്. നാല് പോലീസുകാര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ ഹെലികോപ്റ്ററില്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

