ചണ്ഡിഗഡ്: ഗുരുഗ്രാമിൽ 25 കാരി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായി. യുവതിയെ നാല് പേര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ബലാത്സംഗം ചെയ്തത്. ക്രൂരമായ മര്‍ദ്ദനത്തെതുടര്‍ന്ന് തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇവര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. ഞായറാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം.

കുറ്റകൃത്യം നടന്ന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം എല്ലാ പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഡിഎല്‍എഫ് അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ കരണ്‍ ഗോയല്‍ അറിയിച്ചു. ബീഹാര്‍ സ്വദേശികളായ രാജൻ, പവന്‍, പങ്കജ്, ഗോവിന്ദ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. നാല് പ്രതികകളില്‍ മൂന്ന് പേരും ഡെലിവറി ജീവനക്കാരാണ്‌.

സിക്കന്ദര്‍പുര്‍ മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപം ശനിയാഴ്ച രാത്രി രാജൻ യുവതിയെ കണ്ടുമുട്ടുകയും മറ്റ് മൂന്ന് പ്രതികളുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുമായിരുന്നു.

ബലാത്കാരത്തെ പ്രതിരോധിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് സ്ത്രീയെ അക്രമിച്ചത്. തല മതിലില്‍ ഇടിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് തലയ്ക്ക് ആഴത്തില്‍ മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ട്.

യുവതിയുടെ നിലവിളി കേട്ട് സമുച്ചയത്തിലെ ഒരു സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പോലീസിനെ അറിയിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ഇവരെ രക്ഷിക്കാനായത്.

