ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരിലെ കിഷ്ത്വാറില്‍ ബസ് മലയിടുക്കിലേക്ക് വീണ് 31 യാത്രക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 13 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. കിഷ്ത്വാറിലെ കേശ്വന്‍ പ്രദേശത്തെ ശ്രീഗ്വരിക്ക് സമീപത്തെ അഗാധമായ മലയിടുക്കിലേക്കാണ് ബസ് മറിഞ്ഞത്.

കേശ്വനില്‍ നിന്ന് കിഷ്ത്വാറിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മലയിടുക്കിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നെന്ന് പ്രദേശിവാസികള്‍ പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റവരെ കിഷ്ത്വാറിലെ ജില്ല ആശുപത്രില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

45 ഓളം യാത്രക്കാര്‍ ബസിലുണ്ടായിരുന്നതായാണ് വിവരം. സംഭവത്തില്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള അനുശോചനം രക്ഷപ്പെടുത്തി.

