ലഖ്‌നൗ: ദീപാവലിക്ക് തൊട്ടുമുമ്പായി ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഹോംഗാഡുകള്‍ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം. ദിവസ വേതനത്തില്‍ തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്ന 25000 ത്തോളം ഹോംഗാഡുകള്‍ക്ക് നല്‍കിയിരുന്ന വിവിധ ചുമതലകള്‍ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് യുപി പോലീസ് ഉത്തരവിറക്കി. വേതനം വര്‍ധിപ്പിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയാണ് പിരിച്ചുവിടലിന് കാരണമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം ഹോംഗാര്‍ഡുകളുടെ വേതനം 500-ല്‍ നിന്ന് അടുത്തിടെ 675 രൂപയായി വര്‍ധിപ്പിച്ചിരുന്നു.

സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനയെ സഹായിക്കുന്ന സേനയാണ് ഹോം ഗാര്‍ഡ്. ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഹോം ഗാര്‍ഡുകളാണ് യു.പിയിലുള്ളത്. ട്രാഫിക്കുകളിലും വലിയ റാലികളും മറ്റും നടക്കുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലും തിരക്കുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമാണ് ഇവരെ നിയോഗിക്കുന്നത്.

Content Highlights: 25,000 Home Guards May Lose Jobs As UP Police Refuses To Assign Duty