മുംബൈ: സ്വന്തമായി നിര്‍മിച്ച ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ പരീക്ഷണ പറക്കലിനിടെ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഫുല്‍സാവംഗി ഗ്രാമത്തിലെ 24കാരനായ ഷെയിഖ് ഇസ്മയില്‍ ഷെയിഖ് ഇബ്രാഹിമാണ് അപകടത്തില്‍ മരിച്ചത്. അന്തിമ പരീക്ഷണ പറക്കലിനിടെ ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ റോട്ടര്‍ ബ്ലേഡ് കഴുത്തില്‍ തുളച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. വരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തില്‍ തന്റെ സ്വപ്‌ന പദ്ധതിയായിരുന്ന ഹെലികോപ്റ്റര്‍ പൊതുജനങ്ങളെ കാണിക്കാനിരിക്കെയാണ് യുവാവിന്റെ വിയോഗം.

എട്ടാം ക്ലാസില്‍ പഠനം നിര്‍ത്തിയ ഇസ്മയിലിന് സഹോദരന്റെ ഗ്യാസ് വെല്‍ഡിങ് കടയിലായിരുന്നു ജോലി. തന്റെ ഗ്രാമത്തിന് പ്രശസ്തി ലഭിക്കുന്നതായി വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിക്കണമെന്ന ദൃഢനിശ്ചയമാണ് ഇസ്മയിലിനെ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ നിര്‍മാണത്തിലേക്കെത്തിച്ചത്. യൂട്യൂബ് വീഡിയോകള്‍ കണ്ടാണ് ഹെലികോപ്റ്റര്‍ നിര്‍മാണം പഠിച്ചെടുത്തത്. ചെറു ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ വിവിധ പാര്‍ട്‌സുകള്‍ തരപ്പെടുത്തി നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ഏകദേശം രണ്ട് വര്‍ഷത്തോളമെടുത്തു.

Sheikh Ismail Sheikh Ibrahim, 24 years old welder from a small village in yawatmal,Maharashtra.

He had built a helicopter. So for the last 2 years Ismail had been working hard to build a helicopter and his dream was slowly coming true. However,he died while undergoing trial. #RIP pic.twitter.com/SCkG4e9hYb