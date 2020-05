ഔറേയ: ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ഔറേയയില്‍ ലോറികള്‍ തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് 24 കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ മരിച്ചു. നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ 3.30നാണ് അപകടമുണ്ടായത്. രാജസ്ഥാനില്‍ നിന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലേക്ക് ലോറിയില്‍ മടങ്ങുകയായിരുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

പരിക്കേറ്റ 22 പേരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ 15 പേരെ സെയ്ഫായ് പിജി ഐയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇരുഭാഗത്ത് നിന്നും വന്ന ലോറികള്‍ അതിവേഗത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ബിഹാര്‍, ജാര്‍ഖണ്ഡ്, പശ്ചിമബംഗാള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ് അപകടത്തില്‍ പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഔറേയ ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് അഭിഷേക് സിങ് പറഞ്ഞു.

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ കാല്‍നടയായി സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ ഇത് തടയണമെന്നും ആഭ്യന്ത്രമന്ത്രാലയം നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴും രാജ്യത്തിന്റെ പലഭാഗത്തും കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ കാല്‍നടയായും കിട്ടുന്ന സ്വകാര്യവാഹനങ്ങളിലുമായി പാലായനം തുടരുകയാണ്.

24 people were brought dead, 22 have been admitted & 15 who were critically injured have been referred to Saifai PGI. They were going to Bihar & Jharkhand from Rajasthan: Archana Srivastava, Chief Medical Officer (CMO) Auraiya https://t.co/YKsoS6Jit6 pic.twitter.com/W9FZKYvjHl — ANI UP (@ANINewsUP) May 16, 2020

Auraiya: Mohit Agarwal, Inspector General (IG), Kanpur inspects the spot of accident in which 24 labourers were killed, after two trucks collided with each other. Chief Minister Yogi Adityanath has directed IG Kanpur to submit a report on the cause of the accident immediately. pic.twitter.com/Dl8apzzNdU — ANI UP (@ANINewsUP) May 16, 2020

ഇത് തടയാന്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇക്കാര്യത്തില്‍ നടപടികള്‍ എടുക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരാണെന്നാണ് കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. അതേസമയം കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനായി ട്രെയിന്‍, ബസ് സര്‍വീസുകള്‍ ആരംഭിച്ചതായി സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

കാല്‍നടയായി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന തൊഴിലാളികള്‍ അപകടത്തില്‍ പെടുന്നത് തുടര്‍ക്കഥയാകുന്നതിനിടയിലാണ് ട്രക്കില്‍ മടങ്ങിയ സംഘം ദുരന്തത്തില്‍ പെട്ടത്‌.

The incident took place at around 3:30 am. 23 people have died and around 15-20 have suffered injuries. Most of them are Bihar, Jharkhand and West Bengal: Abhishek Singh, DM Auraiya pic.twitter.com/fLpnPTAYmD — ANI UP (@ANINewsUP) May 16, 2020

Content Highlights: 24 labourers dead and several injured after the truck they were travelling in, collided with another truck in Auraiya.