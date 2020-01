ആഗ്ര: വിവാഹിതയായ അറുപതുകാരിയുമായുള്ള പ്രണയം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ച 22 കാരനായ യുവാവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ആഗ്രയിലാണ് സംഭവം. പ്രകാശ് നഗറില്‍ താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീ ഏഴ് മക്കളുടെ അമ്മയും അത്രതന്നെ പേരക്കുട്ടികളുടെ മുത്തശ്ശിയുമാണ്.

വ്യാഴാഴ്ച യുവാവിനെതിരെ പരാതി നല്‍കുവാനായി സ്ത്രീയുടെ ഭര്‍ത്താവും മകനും പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തി. അതേസമയം യുവാവും കുടുംബത്തോടൊപ്പം പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തിയിരുന്നു. പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍വെച്ച് ഇരുകുടുംബങ്ങളും തമ്മില്‍ വഴക്കുണ്ടായി. തുടര്‍ന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി സ്ത്രീയും യുവാവും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഇരുവരുടയും കുടുംബങ്ങള്‍ ബന്ധത്തില്‍ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കമിതാക്കള്‍ പിന്മാറാന്‍ തയ്യാറായില്ല. തുടര്‍ന്ന് പ്രദേശത്തെ ക്രമസമാധാന നില തകര്‍ത്തു എന്ന പേരില്‍ യുവാവിനെതിരെ പോലീസ് കേസ് എടുക്കുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: 22-Year-Old Agra Man Booked for Refusing to End Affair with 60-Year-Old Married Woman