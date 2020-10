ന്യൂഡല്‍ഹി: സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമടക്കം 22 ഇടങ്ങളില്‍ കോവിഡ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ദേശീയ ശരാശരിയായ 8.19 ശതമാനത്തേക്കള്‍ കുറവാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. ബീഹാര്‍ (2.61), ഗുജറാത്ത് (3.30), ജാര്‍ഖണ്ഡ് (3.82), ഉത്തര്‍പ്രദേശ് (3.92), ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് (4.93), രാജസ്ഥാന്‍ (5.11), മധ്യപ്രദേശ് (5.98), പഞ്ചാബ് (5.99), ഹരിയാണ (6.65), ഒഡീഷ ( 6.71), ഉത്തരാഖണ്ഡ് (7.13), ജമ്മു കശ്മീര്‍ (7.24), തെലങ്കാന (7.38), പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ (8.15) അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കുള്ളത്.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിര്‍ദേശം പാലിച്ച് രാജ്യത്ത് പ്രതിദിനം 15 ലക്ഷത്തിലധികം സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 11,94,321 ലക്ഷം പരിശോധനകളാണ് നടത്തിയത്. ഇതോടെ രാജ്യത്താകെ നടത്തിയ കോവിഡ് പരിശോധനകള്‍ 8.34 കോടി കവിഞ്ഞു. പത്ത് ലക്ഷം ജനസംഖ്യയില്‍ പ്രതിദിനം 865 പരിശോധനകളാണ് രാജ്യത്ത് നടത്തുന്നത്.

ഇന്ന് 78,524 പേര്‍ക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോള്‍ 83,011 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. ഇതോടെ ആകെ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 58,27,704 ആയി. മൊത്തം രോഗമുക്തരും സജീവ കേസുകളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം 49 ലക്ഷം കവിഞ്ഞു. തുടര്‍ച്ചയായി 17-ാം ദിവസവും രാജ്യത്ത് ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണം 10 ലക്ഷത്തില്‍ താഴെയാണ്. രാജ്യത്ത് ആകെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ 13.2 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ ചികിത്സയില്‍ തുടരുന്നതെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

രോഗമുക്തരാകുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചതോടെ രാജ്യത്തെ രോഗമുക്തി നിരക്ക് 85.25 ശതമാനമായി ഉയര്‍ന്നുവെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം രോഗമുക്തരാകുന്നവരുടെ 75 ശതമാനവും പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നുമുള്ളവരാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ മാത്രം 16,000 ല്‍ അധികം പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത്.

Content Highlights: 22 states/UTs report positivity rate less than national average, says Health Ministry