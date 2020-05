കൊല്‍ക്കത്ത: ഒഡീഷ, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വീശിയടിച്ച ഉംപുന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടര്‍ന്ന് രാജ്യത്ത് 14 പേര്‍ മരിച്ചു. പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ 12 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോള്‍ രണ്ട് മരണങ്ങള്‍ ഒഡീഷയിലാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. അയല്‍രാജ്യമായ ബംഗ്ലാദേശില്‍ ഏഴ് പേര്‍ മരിച്ചു.

ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെയാണ് ഉംപുന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശാന്‍ തുടങ്ങിയത്. 155-165 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയിലാണ് കാറ്റ് വീശിയത്. മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോള്‍ ദുര്‍ബലമായ കൊടുങ്കാറ്റ് നിലവില്‍ ബംഗ്ലാദേശിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ്.

ബംഗ്ലാദേശില്‍ മരിച്ചവരില്‍ അഞ്ച് വയസുള്ള ആണ്‍കുട്ടിയും സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകനും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. കനത്ത മഴയില്‍ വീടിന് മുകളില്‍ മണ്ണ്‌കൊണ്ടുള്ള മതില്‍ ഇടിഞ്ഞുവീണ് ഒരു ശിശു ഉള്‍പ്പെടെ രണ്ട് പേരാണ് ഒഡീഷയില്‍ മരിച്ചത്.

സൂപ്പര്‍ സൈക്ലോണിക് ചുഴലിക്കാറ്റായ ഉംപുന്‍ കഴിഞ്ഞ 6 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 27 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയില്‍ വടക്കുകിഴക്ക് നീങ്ങിയെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. തുര്‍ന്ന് ദുര്‍ബലമാകുന്ന കാറ്റ് ബംഗ്ലാദേശില്‍ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

