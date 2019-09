ഗുവാഹാട്ടി: അസ്സമില്‍ ആള്‍ക്കൂട്ട മര്‍ദ്ദനത്തില്‍ ഡോക്ടര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ 21 പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍. 250ഓളം പേര്‍ വരുന്ന ആള്‍ക്കൂട്ടമാണ് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ടീ എസ്‌റ്റേറ്റ് ഡോക്ടറെ കൂട്ടംചേർന്ന് മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഐഎംഎ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ടീ എസ്‌റ്റേറ്റ് സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് മാനേജ്‌മെന്റ് അടച്ചിട്ടു.

ഗുവാഹാട്ടിയില്‍ നിന്ന് 300 കിമി അകലെയുള്ള ജോര്‍ഹാട്ടിലെ തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ ശനിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. എസ്റ്റേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന സോമ്ര മാജി എന്നയാള്‍ മരണപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് തൊഴിലാളികള്‍ 73 കാരനായ ഡോക്ടര്‍ ദേവന്‍ ദത്തയെ കൈയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

33 കാരനായ മാജിയെ അത്യാസ്സന്ന നിലയിലാണ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സമയം ദത്ത ആശുപത്രിയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഫാര്‍മസിസ്റ്റ് അവധിയിലുമായിരുന്നു. നഴ്‌സ് അടിയന്തിര വൈദ്യസഹായം നല്‍കിയെങ്കിലും മാജി മരണപ്പെട്ടു.

ഉച്ചയ്ക്ക് 3.30 ന് തിരിച്ചെത്തിയ ഡോ. ദത്തയെ തൊഴിലാളികള്‍ മര്‍ദ്ദിക്കുകയും ആശുപത്രി മുറിയില്‍ പൂട്ടിയിടുകയും ചെയ്തു. പൊട്ടിയ കുപ്പികഷണങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ഡോക്ടറെ പരിക്കേല്‍പിക്കുക വരെ ചെയ്തു തൊഴിലാളികള്‍. പോലീസെത്തിയാണ് പിന്നീട് ഡോക്ടറെ രക്ഷിക്കുന്നത്. ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകം വഴിയാണ് ഡോക്ടര്‍ മരിച്ചത്.

