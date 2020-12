ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ കർഷകനിയമങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് കിസാൻ സേനയിലെ ഇരുപതിനായിരത്തോളം അംഗങ്ങൾ വ്യാഴാഴ്ച ഡൽഹിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തും. നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയുടെ അതിർത്തിയിൽ വിവിധ കർഷകസംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മാസത്തോളമായി പ്രതിഷേധസമരം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് കിസാൻ സേനയുടെ മാർച്ച് ഉത്തർ പ്രദേശിൽ നിന്നെത്തുന്നത്.

മഥുര, ഫിറോസാബാദ്, ഹാഥ്റാസ്, മീററ്റ്, മുസാഫർ നഗർ എന്നീ ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്രജ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള കർഷകർ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് കിസാൻ സേന കൺവീനർ ഠാക്കുർ ഗൗരി ശങ്കർ സിങ് അറിയിച്ചു. മാർച്ചിന് അനുമതി തേടി അധികൃതർക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും ഇതുവരെ മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഠാക്കുർ ഗൗരി ശങ്കർ സിങ് പറഞ്ഞു. മാർച്ചിന് അനുമതി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും കൃഷി മന്ത്രി നരേന്ദ്രസിങ് തോമറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ കിസാൻ സേനയുടെ 20,000 അംഗങ്ങൾ വ്യാഴാഴ്ച ഡൽഹിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പഞ്ചാബിൽനിന്നും ഹരിയാണയിൽനിന്നുമുള്ള സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹി അതിർത്തിയിൽ നടത്തുന്ന സമരത്തിൽ കർഷകരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലെന്നും എന്നാൽ, ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കർഷകരെ അവർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും അറിയിക്കാനാണ് മന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കാണുന്നതെന്ന് ഠാക്കുർ ഗൗരി സിങ് ശങ്കർ പറഞ്ഞു.

പുതിയ കർഷകനിയമങ്ങളെ അനുകൂലിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് വിവിധ സംഘടനകൾ നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഹിന്ദ് മസ്ദൂർ കിസാൻ സമിതി പുതിയനിയമങ്ങളെ പിന്തുണച്ച് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കൃഷി മന്ത്രിയ്ക്ക് കത്ത് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. സൗജന്യവിദ്യാഭ്യാസം, ചികിത്സാസൗകര്യം, ജലസേചന സൗകര്യം എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഹിന്ദ് മസ്ദൂർ സമിതി കത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഹരിയാണയിൽ നിന്ന് രണ്ട് സംഘടനകളും ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്ന് ഒരു സംഘടനയും ഇതേ വിഷയത്തിൽ മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.

വിളകളുടെ താങ്ങുവില, മൊത്തവ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എന്നിവയെ പുതിയ നിയമങ്ങൾ ബാധിക്കില്ലെന്ന് പ്രസ്താവിച്ച് കേന്ദ്രകൃഷി മന്ത്രി എട്ട് പേജ് വരുന്ന തുറന്ന കത്ത് കർഷകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കിറക്കിയിരുന്നു. സമരത്തിനെതിരെയുള്ള ആദ്യ സർക്കാർ നീക്കമെന്ന നിലയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി കത്ത് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രതിപക്ഷമാണെന്നും വിഘടന ശക്തികളാണെന്നുമാണ് സർക്കാരിന്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ആരോപണം.

രാജ്യത്തെ കർഷകർ കുത്തക കമ്പനികളുടെ ദയവിൽ കഴിയേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്ക മുൻനിർത്തി വിവിധ കർഷകസംഘടനകൾ പുതിയ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും എന്നാൽ, പുതിയ നിയമങ്ങൾ കർഷകരുടെ ക്ഷേമത്തിനുള്ളതാണെന്ന് ഭരണപക്ഷം ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സർക്കാരും കർഷക സംഘടനകളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഞായറാഴ്ചത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൻ കി ബാത്ത് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ വിവിധ സംഘടനകൾ നേരത്തെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു.

Content Highlights: 20,000 Members Of Kisan Sena En Route To Delhi To Support Farm Laws