മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഇന്ന് 20,482 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇതോടെ 10,97,856 ആയി ഉയര്‍ന്നു. 515 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് മരണമടഞ്ഞത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കോവിഡ് മരണം 30,409 ആയി. 2.77 ശതമാനമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് മരണനിരക്ക്.

ഇന്ന് മാത്രം 19,423 പേര്‍ രോഗമുക്തരായതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് മുക്തരായവരുടെ എണ്ണം 7,75,273 ആയി. 70.62 ശതമാനമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ രോഗമുക്തി നിരക്ക്. നിലവില്‍ 2,91,797 പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സയില്‍ തുടരുന്നതെന്നും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 54,09,060 സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് 10,97,856 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് 20.29 ശതമാനമാണ്. നിലവില്‍ 17,34,164 പേര്‍ ഹോം ക്വാറന്റീനിലും 37,225 പേര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂഷണല്‍ ക്വാറന്റീനിലുമുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

കര്‍ണാടകയില്‍ 7,576 പേര്‍ക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 4,75,265 ആയി. ഇന്ന് 97 പേര്‍ മരിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കോവിഡ് മരണം 7481 ആയി. ഇന്ന് 7,406 പേര്‍ കോവിഡ് മുക്തരായി. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണം 3,69,229 ആയി. 98536 പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സയില്‍ തുടരുന്നത്.

ഡല്‍ഹിയില്‍ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 2,25,796 ആയി. ഇന്ന് 4,263 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോള്‍ 36 പേര്‍ മരിച്ചു. 4,806 പേരാണ് ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. 1,91,203 പേര്‍ ഇതുവരെ രോഗമുക്തരായി. 29,787 പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സയില്‍ തുടരുന്നത്.

