ലഖ്‌നൗ: ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന തീവണ്ടിയ്ക്ക് മുമ്പില്‍ അകപ്പെട്ട രണ്ട് വയസുകാരന്‍ ഭാഗ്യവും ലോക്കോ പൈലറ്റിന്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലും നിമിത്തം അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഹരിയാണയിലാണ് സംഭവം.

ഫരീദാബാദിലെ ബല്ലാബ്ഗര്‍ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തുള്ള റെയില്‍വെ പാളത്തിലാണ് കുട്ടി അപകടത്തില്‍ പെട്ടത്. കുട്ടിയുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന കൗമാരപ്രായക്കാരനാണ് കളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് വയസുകാരനെ ഗുഡ്‌സ് ട്രെയിനിന് മുമ്പില്‍ തള്ളിയിട്ടത്. പാളത്തില്‍ കുട്ടിയെ കണ്ട ലോക്കോ പൈലറ്റ് എമര്‍ജന്‍സി ബ്രേക്ക് സംവിധാനം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും കുട്ടിയെ തൊട്ടു തൊട്ടില്ല എന്ന മട്ടിലാണ് ട്രെയിന്‍ നിന്നത്.

കുട്ടി അടിയില്‍ പെട്ടുവെന്ന പരിഭ്രമത്തില്‍ ട്രെയിന്‍ നിന്നയുടനെ ലോക്കോ പൈലറ്റ് ദീവാന്‍ സിങ്ങിനും അസിസ്റ്റന്റ് അതുല്‍ ആനന്ദിനും ചാടിയിറങ്ങി. ഒരു പോറല്‍ പോലുമേല്‍ക്കാത്ത കുട്ടിയെ കണ്ട് ആദ്യം അവിശ്വസനീയമായി തോന്നിയെങ്കിലും അടുത്ത നിമിഷം അവര്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി. പിന്നീട് കുട്ടിയെ അമ്മയ്ക്ക് കൈമാറി.

കുട്ടിയെ പാളത്തിന് നടുക്ക് കണ്ടയുടനെ എമര്‍ജന്‍സി ബ്രേക്ക് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചതായും ട്രെയിന്‍ നിര്‍ത്തിയിറങ്ങിയപ്പോള്‍ എന്‍ജിന് താഴെയായി കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയതായും ദീവാന്‍ സിങ്ങും അതുല്‍ ആനന്ദും റെയില്‍വെ അധികൃതര്‍ക്ക് കൈമാറിയ വിശദീകരണക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇരുവര്‍ക്കും പാരിതോഷികം നല്‍കുമെന്ന് റെയില്‍വെ വക്താവ് അറിയിച്ചു.

