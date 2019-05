ന്യൂഡല്‍ഹി: സുജീത് സ്വാമി എന്ന എന്‍ജിനിയര്‍ രണ്ട് കൊല്ലത്തോളം ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയുടെ പിന്നാലെ നടന്നത് വെറുതെയായില്ല. ടിക്കറ്റ് ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്തപ്പോള്‍ ഈടാക്കിയ 35 രൂപ തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനാണ് രാജസ്ഥാന്‍ സ്വദേശിയായ സുജീത് റെയില്‍വേയുമായി രണ്ട് കൊല്ലത്തെ തര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെട്ടത്. റെയില്‍വേ 33 രൂപ തിരികെ നല്‍കി.

2017 ഏപ്രിലിലാണ് സുജീത് രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയില്‍ നിന്ന് ന്യൂഡല്‍ഹിയിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത്. ജൂലൈ രണ്ടിലേക്കായിരുന്നു ടിക്കറ്റെടുത്തത്. ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ വെയ്റ്റിങ് ലിസ്റ്റിലായിരുന്നു ടിക്കറ്റ് ലഭിച്ചത്. എന്നാല്‍ പിന്നീട് സുജീത് ടിക്കറ്റ് ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്തു. വെയ്റ്റിങ് ലിസ്റ്റിലെ ടിക്കറ്റ് ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ 65 രൂപയാണ് റെയില്‍വേ ഈടാക്കുക. എന്നാല്‍ സുജീതില്‍ നിന്ന് റെയില്‍വേ 100 രൂപ ഈടാക്കി. 765 രൂപയായിരുന്നു യാത്രാക്കൂലി.

ജിഎസ്ടി നിലവില്‍ വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് റെയില്‍വേ ഈ തുക ഈടാക്കിയതു കൊണ്ട് സുജീത് അത് തിരികെ നല്‍കാന്‍ റെയില്‍വേയെ സമീപിച്ചു. എന്നാല്‍ 35 രൂപ സര്‍വീസ് ടാക്‌സിനത്തില്‍ ഈടാക്കിയതാണെന്ന് റെയില്‍വേ മറുപടി നല്‍കി. എന്നാല്‍ ജിഎസ്ടി നിലവില്‍ വന്നത് 2017 ജൂലൈ ഒന്നു മുതലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് സുജീത് വീണ്ടും പരാതി നല്‍കി.

പരാതിയില്‍ തീരുമാനമുണ്ടാകാത്തതിനാല്‍ സുജീത് 2018 ഏപ്രിലില്‍ ലോക് അദാലത്തിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ കേസ് അദാലത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ വരുന്നതല്ലെന്ന് കാണിച്ച് പരാതി തള്ളി. തുടര്‍ന്ന് സുജീത് വീണ്ടും റെയില്‍വേയെ സമീപിച്ചു. അവസാനം 2019 ഏപ്രിലില്‍ സുജീതിന് പണം തിരികെ നല്‍കാന്‍ റെയില്‍വേ തീരുമാനിച്ചു. രണ്ട് രൂപ പിഴയീടാക്കി ബാക്കി 33 രൂപ സുജീതിന്റെ അക്കൗണ്ടിലെത്തി.

Content Highlights: 2 Year-Long-Battle With IRCTC Man Gets Rs 33 as Refund