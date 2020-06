ഗുവാഹട്ടി: കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഗുവാഹട്ടിയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് സമ്പൂര്‍ണ്ണ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അസമിലുടനീളം രാത്രി കര്‍ഫ്യൂ ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ഗുവാഹട്ടി നഗരം ഉള്‍പ്പെടുന്ന കാമരൂപ്‌ മെട്രോപൊളിറ്റന്‍ ജില്ല മുഴുവന്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ലോക്ക്ഡൗണാകും. അസമിലെ നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും വാരാന്ത്യ ലോക്ക്ഡൗണും നടപ്പിലാക്കും.

നിലവില്‍ 6300 പേര്‍ക്കാണ് അസമില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. വടക്ക് കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കോവിഡ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബാധിച്ചത് അസമിനെയാണ്. ഒമ്പത് മരണമാണ് അസമില്‍ കോവിഡ് മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

