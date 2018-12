ജമ്മു കശ്മീര്‍: ബാരമുള്ളയിലെ സോപാറില്‍ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടിലില്‍ രണ്ട് ഭീകരരെ സുരക്ഷാ സേന ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ വധിച്ചു. ബുധനാഴ്ച രാത്രി തുടങ്ങിയ സൈനിക നടപടിയിലാണ് ഭീകരര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആറു മണിക്കൂര്‍ നീണ്ടു നിന്ന സൈനിക നടപടി വ്യാഴാഴ്ച പലര്‍ച്ചെയാണ് അവസാനിച്ചത്.

ഭീകരര്‍ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന രഹസ്യ വിവരകത്തെ തുടര്‍ന്ന് സോപാറിലെ ബ്രാത്ത് കലാന്‍ ഏരിയയില്‍ സുരക്ഷാ സേന തിരച്ചില്‍ നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഭീകരരുമായി ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. തുടര്‍ന്ന് സുരക്ഷാ സേനയുടെ വെടിയേറ്റ് രണ്ട് ഭീകരര്‍ കൊല്ലപ്പട്ടു.

Baramulla: Firing has stopped at Baratkalan-Gund Mohalla of Sopore where an encounter started between security forces & terrorists, yesterday. Search operation to start. #JammuAndKashmir (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/j2HIzQTN7Z — ANI (@ANI) December 13, 2018