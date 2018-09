ശ്രീനഗര്‍: സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കശ്മീരില്‍ രണ്ട് തീവ്രവാദികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കുപ്‌വര ജില്ലയിലെ ഗുല്ലുരയില്‍ വെച്ച് ചൊവാഴ്ച്ച അതിരാവിലെ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് തീവ്രവാദികളെ വധിച്ചത്.

കൂടുതൽ തീവ്രവാദികൾ ഇവിടെയുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടിനെത്തുടർന്ന് തിരച്ചില്‍ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ശനിയാഴ്ച അനന്ത്‌നാഗ് ജില്ലയില്‍ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ഒരു ലഷ്കര്‍ തീവ്രവാദി കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇയാള്‍ ഒട്ടേറെ ആക്രമണങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

