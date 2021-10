ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ രണ്ട് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു. അതിർത്തിക്കടുത്ത് മൈൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് രണ്ട് സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. രജൗരി ജില്ലയിലെ നൗഷേറാ - സുന്ദർബനി സെക്ടറിനടുത്ത് സ്ഫോടനമുണ്ടാകുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം.

അതിർത്തിക്കടുത്ത് മൈൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സൈനികരും മരിച്ചതായാണ് മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ടു പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം.

Content Highlights: 2 Soldiers Killed In J&K Landmine Blast Close To Line Of Control