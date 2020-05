ശ്രീനഗര്‍: വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘിച്ച് നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്ക് സമീപം രാംപുരില്‍ പാകിസ്താന്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ രണ്ട് സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

വെള്ളിയാഴ്ച പാകിസ്താന്‍ നടത്തിയ വെടിവെയ്പില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് സൈനിക ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് രണ്ട് പേരും ശനിയാഴ്ച രാവിലെയോടെ മരിച്ചത്‌. പരിക്കേറ്റ മറ്റൊരു സൈനികനും ചികിത്സയിലാണ്‌.

ജമ്മുകശ്മീരിലെ ബാരാമുള്ളയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 3.30 ഓടെയാണ് വെടിവെയ്പുണ്ടായത്. ഹവല്‍ദാര്‍ ഗോകരണ്‍ സിങും നായിക് ശങ്കര്‍ എസ് പി കോയിയുമാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികര്‍.

2020 മെയ് ഒന്നിന് വൈകുന്നേരം മൂന്നര മണിയോടെ പ്രകോപനമൊന്നുമില്ലാതെ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘിച്ച് ബാരമുള്ളയിലെ രാംപുര്‍ സെക്ടറില്‍ പാകിസ്താന്‍ വെടിവെയ്പ് നടത്തിയെന്ന് സൈനികവക്താവ് കേണല്‍ രാജേഷ് കാലിയ ഔദ്യോഗികക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഏപ്രില്‍ 30 ന് നിയന്ത്രണരേഖയിലെ പൂഞ്ചില്‍ പാകിസ്താന്‍ വെടിവെയ്പും ഷെല്ലാക്രമണവും നടത്തിയിരുന്നു. ഏപ്രില്‍ 29 ന് മാന്‍കോട്ടിലും മെന്ധാരിലും പ്രകോപനമില്ലാതെ പാകിസ്താന്‍ ആക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്തു.

