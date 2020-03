ഡല്‍ഹി: വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയണമെന്ന നിര്‍ദേശം ലംഘിച്ച് ട്രെയിനില്‍ യാത്ര ചെയ്ത ദമ്പതികളെ സഹയാത്രികര്‍ ഇടപെട്ട് ഇറക്കിവിട്ടു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം.

ബെംഗളുരു സിറ്റി- ന്യൂഡല്‍ഹി രാജധാനി ട്രെയിനിലാണ് ദമ്പതികള്‍ കയറിയിരുന്നത്. ട്രെയിന്‍ തെലങ്കാന കാസിപേട്ടില്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് സഹയാത്രികരില്‍ ഒരാള്‍ ദമ്പതികളില്‍ ഭര്‍ത്താവിന്റെ കൈയില്‍ വീട്ടുനിര്‍ദേശത്തില്‍ കഴിയണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന മുദ്ര കണ്ടത്. കൊറഓണ ബാധ സംശയിക്കുന്നവരുടെ കൈയില്‍ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പതിക്കുന്ന മുദ്രയാണ് ഇത്. സഹയാത്രികന്‍ ഉടന്‍ ഇക്കാര്യം ടിടിഇയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

കുറച്ചുനേരം ട്രെയിന്‍ തടഞ്ഞുവെച്ച അധികൃതര്‍ ദമ്പതികളെ ഉടന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. കാസിപേട്ടില്‍ വെച്ചുകോച്ച് പൂര്‍ണമായും ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ട്രെയിന്‍ യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചത്. സുരക്ഷയെ മുന്‍നിര്‍ത്തി എസിയും ഓഫ് ചെയ്തു.

രാവിലെ 9.45 ന് കാസിപേട്ടില്‍ എത്തിയ ട്രെയിന്‍ 11.30നാണ് പിന്നീട് യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്.

Ministry of Railways: 2 passengers marked with mandatory quarantine were found to be travelling on Rajdhani Train between Bengaluru & Delhi today. They were immediately deboarded & the entire coach was sanitised. #Coronavirus pic.twitter.com/CREkKNduyG