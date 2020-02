ശ്രീനഗര്‍: കശ്മീരില്‍ രണ്ട് ലഷ്‌കറെ തൊയ്ബ ഭീകരരെ സുരക്ഷ സേന വധിച്ചു. ദക്ഷിണ കശ്മീരില്‍ അനന്ത്‌നാഗ് ജില്ലയിലെ സംഗമിലാണ് സംഭവം.

സംഗമിലെ ബിജ്ബിഹാരയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി സൈന്യവും ഭീകരരും തമ്മില്‍ വെടിവെപ്പുണ്ടായി. കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരരില്‍ ഒരാള്‍ ലഷ്‌കറിന്റെ പ്രാദേശിക കമാന്‍ഡറായ ഫുര്‍കാനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

പ്രദേശത്ത് ഭീകരരുടെ സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് തിരച്ചില്‍ നടത്തിയതെന്നും രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ചതായും ജമ്മു കശ്മീര്‍ ഐജി വിജയ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തിന്റെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിവായിട്ടില്ല.

