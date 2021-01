ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് ജനുവരി 26ന് കര്‍ഷകര്‍ നടത്തുന്ന ട്രാക്ടര്‍ പരേഡില്‍ രണ്ടുലക്ഷത്തോളം ട്രാക്ടറുകള്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് കര്‍ഷക സംഘടനകള്‍. 100 കിലോമീറ്റര്‍ ട്രാക്ടര്‍ റാലിക്കായി വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് കര്‍ഷകര്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുളളത്.

ട്രാക്ടറുകളുടെ നീക്കം സുഗമമാക്കുന്നതിനായി 2500 സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകരെയും ക്രമീകരണങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമീകരണങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി 20 അംഗ കേന്ദ്ര സമിതിയെയും കര്‍ഷകര്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവര്‍ക്ക് കീഴില്‍ നിരവധി ഉപസമിതികളും പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

'ഞങ്ങള്‍ക്ക് 2500 ഓളം സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകരുണ്ട്. അവര്‍ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ നടക്കുന്ന ട്രാക്ടര്‍ റാലിയില്‍ പങ്കെടുക്കും. റാലിക്കിടയില്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെങ്കില്‍ സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവരെ സഹായിക്കും. ചിട്ടയോടെയും അച്ചടക്കത്തോടെയും ട്രാക്ടറുകളുടെ സുഗമമായ നീക്കം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കാണ്. എന്തെങ്കിലും അടിയന്തരാവശ്യങ്ങളുണ്ടായാല്‍ സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.' കര്‍ഷക നേതാക്കളില്‍ ഒരാള്‍ പറയുന്നു.

ഓരോ സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും ബാഡ്ജുകള്‍, ജാക്കറ്റുകള്‍, തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് എന്നിവ നല്‍കും. ട്രാക്ടറുകളെ ജീപ്പുകളില്‍ അവര്‍ പിന്തുടരും. ആവശ്യമെങ്കില്‍ അവരില്‍ കുറച്ചുപേര്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കൊപ്പം ട്രാക്ടറുകളില്‍ കയറും. കുടിവെള്ളം, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്‍ പോലുളള അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ വിതരണം നടത്തുന്നതും സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകരായിരിക്കും. ഓരോ ട്രാക്ടറുകളിലും നാലോ അഞ്ചോ കര്‍ഷകരടങ്ങുന്ന സംഘമുണ്ടായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സമിതി പുതുതായി നിര്‍മിച്ച കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമിലിരുന്ന് കാര്യങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കും. 40 ആംബുലന്‍സുകളും വഴികളില്‍ സജ്ജീകരിക്കും.

ഡല്‍ഹി രാജ്പഥില്‍ നടക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം പന്ത്രണ്ടുമണിയോടെയായിരിക്കും കര്‍ഷകരുടെ ട്രാക്ടര്‍ പരേഡ് ആരംഭിക്കുക. സിംഘു, ടിക്രി, ഘാസിപുര്‍ എന്നീ അതിര്‍ത്തികളില്‍ നിന്നായിരിക്കും പരേഡിന്റെ തുടക്കം. എന്നാല്‍ പരേഡ് ഏതുവഴികളിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ടു നീങ്ങുക എന്നത് സംബന്ധിച്ച് അന്തിമതീരുമാനമായിട്ടില്ല.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കര്‍ഷക നേതാക്കളും ഡല്‍ഹി പോലീസും തമ്മില്‍ നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ ട്രാക്ടര്‍ പരേഡ് നടത്താന്‍ ഡല്‍ഹി പോലീസ് അനുവാദം നല്‍കിയതായി കര്‍ഷക നേതാവ് അഭിമന്യു കൊഹാര്‍ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ കര്‍ഷകരുമായുളള ചര്‍ച്ചയുടെ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ് തങ്ങളെന്നാണ് ഡല്‍ഹി പോലീസ് അഡീഷണല്‍ പബ്ലിക് റിലേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ അനില്‍ മിത്തല്‍ അറിയിച്ചത്.

കര്‍ഷകര്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് പരേഡ് നടത്തുന്ന റൂട്ടിനെ കുറിച്ച് എഴുതി നല്‍കിയിട്ടില്ല. അത് ലഭിച്ച ശേഷം ഇക്കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രതികരണങ്ങള്‍ നല്‍കാമെന്നായിരുന്നു പോലീസിന്റെ പ്രതികരണം.

കര്‍ഷകരുടെ ട്രാക്ടര്‍ പരേഡ് ചരിത്രമാകുമെന്ന് കിര്‍തി കിസാന്‍ യൂണിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് നിര്‍ഭയ് സിങ് ധുഡികെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പഞ്ചാബില്‍ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം ട്രാക്ടറുകള്‍ പരേഡില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി അതിര്‍ത്തികളിലെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിര്‍ത്തികളില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ബാരിക്കേഡുകള്‍ ജനുവരി 26ന് നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് കര്‍ഷക നേതാവ് ദര്‍ശന്‍ പാലും അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പാസ്സാക്കിയ കര്‍ഷക നിയമങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ 2020 നവംബര്‍ 28 മുതലാണ് കര്‍ഷകര്‍ ഡല്‍ഹി അതിര്‍ത്തിയില്‍ സമരം ആരംഭിച്ചത്. സിംഘു, ടിക്രി, ഘാസിപുര്‍ അതിര്‍ത്തികളിലാണ് കൊടുംശൈത്യത്തെയും അവഗണിച്ച് കര്‍ഷകര്‍ സമരം നടത്തിയത്.

