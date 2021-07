ന്യൂഡല്‍ഹി: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ റെയ്ഗാഡിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലില്‍ മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 2 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റവര്‍ക്ക് 50,000 രൂപയും ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

"റെയ്ഗാഡിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലില്‍ മരിച്ചവര്‍ക്ക് ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിക്കുന്നു. പരിക്കേറ്റവര്‍ വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ. മഹാരാഷ്ട്രയിലുണ്ടായ കനത്ത മഴ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്, ബാധിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് സഹായം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്'- പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Anguished by the loss of lives due to a landslide in Raigad, Maharashtra. My condolences to the bereaved families. I wish the injured a speedy recovery.



The situation in Maharashtra due to heavy rains is being closely monitored and assistance is being provided to the affected.