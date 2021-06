ബെറേലി: അച്ഛൻ മരിച്ചതറിയാതെ മൂന്ന് ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ച് മക്കൾ. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ ബെറേലിയിലാണ് സംഭവം. നാലും ആറും വയസുള്ള കുട്ടികളാണ് മൂന്ന് ദിവസം വീടിനുള്ളില്‍ കഴിഞ്ഞത്. ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ വിശന്നു വലഞ്ഞ കുട്ടികള്‍ പുറത്തിറങ്ങുകയും അയല്‍ക്കാരെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്.

ബെറേലി സ്വദേശിയായ മനോജ് ദയാല്‍ എന്നയാളെയാണ് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. അച്ഛൻ തങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നിന്നില്ലെന്നും ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും തരുന്നില്ലെന്നുമാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കുട്ടികള്‍ അയല്‍ക്കാരോട് പറഞ്ഞത്. സംശയം തോന്നിയ അയല്‍ക്കാര്‍ വീട്ടില്‍ പരിശേധനയിലാണ് മനോജ് ദയാലിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. വീട്ടിനുള്ളില്‍ നിന്ന് ദുര്‍ഗന്ധം വമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അയല്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞു.

മരിച്ച മനോജ് ദയാല്‍ നോയിഡയിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിലും കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മൂലം സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ചെറിയ ശമ്പളത്തില്‍ വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം ജോലിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച, ഭാര്യ വഴക്കിട്ട് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയതിനേ തുടര്‍ന്ന് മനോജ് ദയലും മക്കളും മാത്രമായിരുന്നു വീട്ടില്‍.

എന്നാല്‍ മനോജ് ദയാല്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം മനോജ് ദയാല്‍ തൂങ്ങി മരിച്ചതാണെന്ന് ബറേലി എ.എസ്.പി റോഹിത് സിങ് പറഞ്ഞു. മൂന്ന് ദിവസം പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹം ജീര്‍ണ്ണിച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നു. സംഭവത്തേത്തുടര്‍ന്ന് കുട്ടികളെ അമ്മാവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

Content Highlights: Two kids live with father's dead body for 3 days, step out of home after hunger takes over