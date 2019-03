ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ലഖ്നൗവിൽ കശ്മീരി തെരുവ് കച്ചവടക്കാർക്ക് നേരെ ആക്രമണം. രണ്ട് പേര്‍ക്ക് നേരെയാണ് സംഘം ചേര്‍ന്ന് ആക്രമണമുണ്ടായത്.ബുധനാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്. കശ്മീരില്‍ നിന്ന് പഴക്കച്ചവടത്തിനെത്തിയവരാണ് ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിനിരയായത്. ലഖ്‌നൗവിലെ തിരക്കേറിയ പൊതുനിരത്തിലാണ് സംഭവം.

SHOCKING: Some goons in saffron kurtas throttle, assault a Kashmiri dry fruit seller in Lucknow. Passersby come to rescue of the Kashmiri. Case yet to be registered. Hope @Uppolice @Igrangelucknow @lkopolice register an FIR and jab these goondas at the earliest. pic.twitter.com/zXjI3Anh2n

കച്ചവടക്കാരെ കാവി വസ്ത്രമണിഞ്ഞെത്തിയ സംഘം ലാത്തി പോലെയുള്ള വടി ഉപയോഗിച്ച് തല്ലുന്നതിന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് . ബജ് രംഗ് സോങ്കര്‍ എന്ന വിശ്വഹിന്ദു ദൾസംഘടനാ പ്രവർത്തകനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

വടി ഉപയോഗിച്ച് തല്ലുന്നതും തുടര്‍ന്ന് അതിലൊരാള്‍ മുഖം മറച്ച് സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതും വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന മറ്റെയാളോട് തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. കശ്മീരികളായതു കൊണ്ടാണ് തല്ലുന്നതെന്ന് അക്രമികള്‍ പറയുന്നതും വീഡിയോയിലുണ്ട്.

നാട്ടുകാര്‍ ഇടപെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഇവര്‍ മർദനം അവസാനിപ്പിച്ചു. കശ്മീര്‍ സ്വദേശികള്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി ലഖ്‌നൗവില്‍ വ്യാപാരം നടത്തി വരുന്നവരാണ്. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്‌സ് വില്‍പനയുമായി കൊല്ലങ്ങളായി ലഖ്‌നൗവില്‍ താമസിച്ചു വരുന്ന ഇവരുടെ നേര്‍ക്കുണ്ടായ ആക്രമണം സാമുദായികമാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

സംഭവത്തിലെ പ്രധാനിയായ വിശ്വഹിന്ദു ദളിന്റെ അധ്യക്ഷനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടില്ല. തന്റെ ഫെയ്സ് ബുക്ക് പേജില്‍ വ്യാപാരികളെ ആക്രമിച്ചതിന്റെ വീഡിയോ ഇയാള്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയും പിന്നീട് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

അക്രമത്തെ അപലപിച്ച് നിരവധി പേര്‍ രംഗത്തെത്തി. നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നേതാവ് ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ടാഗ് ചെയ്ത് ആക്രമണത്തിന്റെ വീഡിയോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. താങ്കളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൈയിലല്ലേ ഭരണം, ഇതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും നടപടി പ്രതീക്ഷിക്കാമോ എന്ന് ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള ട്വീറ്റില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

Nothing will do more damage to the idea of India in J&K than videos like these. Keep thrashing Kashmiris like this on the streets at the hands of RSS/Bajrang Dal goons & then try to sell the idea of “atoot ang”, it simply wont fly. https://t.co/MYkuEuDLjj