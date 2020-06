ഗുവഹാട്ടി: അസമിലെ ഓയില്‍ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിലെ കാണാതായ രണ്ട് അഗ്‌നിശമന സേനാംഗങ്ങളെ എണ്ണ കിണറിനു സമീപത്തുനിന്ന് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. തീ അണയ്ക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മരണമെന്നാണ് വിവരം. 14 ദിവസമായി വാതകച്ചോര്‍ച്ച തുടരുന്ന എണ്ണ കിണറിന് ചൊവ്വാഴ്ച തീപിടിച്ചിരുന്നു. 10 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ നിന്നുപോലും തീ ജ്വാലകള്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കുമായിരുന്നു.

സംഭവ സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും 1.5 കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റളവില്‍ തീ പടര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. എണ്ണ കിണറില്‍ നിന്ന് വാതകം ചോരുന്നത് തുടരുന്നതിനാല്‍ ഇപ്പോഴും തീ കത്തുകയാണെന്നും അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് വ്യോമസേനയും സൈന്യവും അഗ്‌നിശമന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.

ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കിടയിലാണ് എണ്ണക്കിണറിന് തീപിടിച്ചതെന്ന് ഓയില്‍ ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി. ഗ്യാസ് ചോര്‍ച്ച സ്ഥലത്തിന് സമീപം ജനങ്ങള്‍ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതായും എല്ലാ ഓയില്‍ ഇന്ത്യ, ഒഎന്‍ജിസി അംഗങ്ങളെയും ഒഴിപ്പിച്ചതായും കമ്പനി പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

ഗുവാഹാട്ടിയില്‍ നിന്ന് 500 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ടിന്‍സുകിയയിലെ എണ്ണ കിണറില്‍ മെയ് 27 നാണ് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായത്. ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് വാതകച്ചോര്‍ച്ചയുണ്ടായത്. പ്രദേശത്തെ തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങള്‍ക്കും ജൈവവൈവിധ്യത്തിനും ഇതേ തുടര്‍ന്ന് വലിയ തോതില്‍ കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചിരുന്നു.

#WATCH Fire continues to rage at the gas well of Oil India Ltd at Baghjan in Tinsukia district, 2 persons dead. #Assam pic.twitter.com/WgUhEqonGI