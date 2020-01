പട്‌ന: ബിഹാറില്‍ നിതീഷ് കുമാര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സംഘടിപ്പിച്ച മനുഷ്യച്ചങ്ങലയില്‍ പങ്കെടുത്ത രണ്ടുപേര്‍ ഹൃദയാഘാതംമൂലം മരിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകനായ മുഹമ്മദ് ദൗദും മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമാണ് മരിച്ചത്.

ദര്‍ഭംഗ്ര ജില്ലയില്‍ മനുഷ്യച്ചങ്ങലയില്‍ പങ്കെടുക്കവെയാണ് മുഹമ്മദ് ദൗദ് (55) മരിച്ചത്. സമസ്തിപുര്‍ ജില്ലയില്‍ മരിച്ച സ്ത്രീയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

സര്‍ക്കാരിന്റെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും സാമൂഹ്യ തിന്മകള്‍ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിനും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യച്ചങ്ങലയില്‍ അണിനിരക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറാണ് ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. അതിനിടെ, രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചത് ഹൃദയാഘാതം മൂലമാണെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി. രണ്ടു പേരുടെയും കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപവീതം അടിയന്തര സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദര്‍ഭംഗ്രയിലെ ഉറുദു മീഡിയം സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപകനായ മുഹമ്മദ് ദൗദ് മനുഷ്യച്ചങ്ങലയുടെ ഭാഗമായി നില്‍ക്കവെയാണ് കുഴഞ്ഞുവീണത്. ഉടന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

