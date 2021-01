ലഖ്നൗ: രണ്ടുപേര്‍ ചേര്‍ന്ന് തോക്കുപയോഗിച്ച് പിറന്നാള്‍ കേക്ക് മുറിക്കുന്ന വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചതോടെ യുപി പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഹാപൂരിലാണ് വിചിത്രമായ കേക്കുമുറി നടന്നത്. 20 സെക്കന്‍ഡ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായതോടെയാണ് കേക്ക് മുറിച്ച ഇരുവരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിനു മുന്നില്‍ വെച്ച് രണ്ട് പേര്‍ ചേർന്ന് പിറന്നാള്‍ കേക്ക് തോക്ക് കൊണ്ട് മുറിക്കുന്നതാണ് 20 സെക്കന്‍ഡ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വീഡിയോയിലുള്ളത്.

Only in Uttar Pradesh . For cutting a birthday cake with a country made pistol , two men under arrest , says the @hapurpolice . And story slug from colleague in Hapur - तमंचे पे डिस्को तो देखा होगा ,अब तमंचे पर केक देखिए* 🤣 pic.twitter.com/5aWPgfVZw5