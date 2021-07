ന്യൂഡല്‍ഹി: വാക്‌സിന്‍ വിതരണം സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ അറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും നിലവില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും ഉപയോഗിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് 2.60 കോടി ഡോസ് വാക്‌സിനാണെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ശക്തമായതോടെ ആവശ്യത്തിന് വാക്‌സിന്‍ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത്.

ഇതുവരെ 42.15 കോടി ഡോസ് വാക്‌സിനാണ് രാജ്യത്ത് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതില്‍ 39,55,31,378 ഡോസ് ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും 2,60,12,352 ഇനിയും ഉപയോഗിക്കാനുണ്ടെന്നും ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണി വരെയുള്ള ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളെ ഉദ്ധരിച്ച് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്ത് വാക്‌സിനേഷന്‍ പ്രക്രിയ വേഗത്തിലാക്കാനാണ് കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് വാക്‌സിന്‍ സൗജന്യമായി നല്‍കി എല്ലാ പിന്തുണയും കേന്ദ്രം നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും, കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങള്‍ക്കും എത്ര ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ ഓരോ മാസവും വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതില്‍ ആദ്യ ഡോസ് എത്ര, രണ്ടാം ഡോസ് എത്ര എന്നത് സംബന്ധിച്ചും വിവരം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങള്‍ക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ കൃത്യമായി സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനും വാക്‌സിനേഷന്‍ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നിലെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ നടപടിയെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

